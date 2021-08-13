Учёные предупредили о возможности мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

После землетрясения, произошедшего 29 июля в районе полуострова Аляска, сильно выросла активность камчатского вулкана Шивелуч. Как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, лавовый обелиск вскрылся, идёт магма, находиться поблизости очень опасно. Установлен оранжевый код авиационной опасности — воздушное сообщение не проходит.

"Экструзионное извержение вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоте 10–15 км (32 800 – 49 200 футов) над уровнем моря могут произойти в любое время. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолёты", — говорится в сообщении.

Со спутника был зарегистрирован 110-километровый шлейф пара и пепла, образовавшийся в результате выброса из кратера Шивелуча. При таком развитии событий, по прогнозам учёных, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тысяч метров.

"От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдёт, также чрезвычайно сложно", — рассказал сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук ИА "Кам 24".

Напомним, разбудившее вулкан Шивелуч мощное землетрясение на побережье американского штата Аляска 29 июля было зафиксировано с магнитудой 8,2.