Талибы захватили ещё один город в Афганистане — Лашкаргах

В Афганистане члены движения "Талибан"* захватили ещё один город — Лашкаргах, который является административным центром провинции Гильменд. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Его источник в службах безопасности страны рассказал, что, заняв город, талибы дали 48 часов для вывода армейских сил и эвакуации мирных жителей. Для этого они ввели режим прекращения огня.

В самом "Талибане" меж тем заявляют, что под их контролем уже вся провинция Гильменд, как и ряд других: Герат, Кандагар, Бадгис. Силы талибов подходят всё ближе к столице страны — Кабулу.