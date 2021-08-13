Талибы захватили ещё один город в Афганистане — Лашкаргах
Члены группировки заявляют, что полностью под их контролем уже четыре провинции страны, в том числе Кандагар.
Фото © ТАСС / EPA
В Афганистане члены движения "Талибан"* захватили ещё один город — Лашкаргах, который является административным центром провинции Гильменд. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Его источник в службах безопасности страны рассказал, что, заняв город, талибы дали 48 часов для вывода армейских сил и эвакуации мирных жителей. Для этого они ввели режим прекращения огня.
В самом "Талибане" меж тем заявляют, что под их контролем уже вся провинция Гильменд, как и ряд других: Герат, Кандагар, Бадгис. Силы талибов подходят всё ближе к столице страны — Кабулу.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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