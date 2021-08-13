Кассир и глава банковского отделения за годы наворовали 20 млн рублей

В городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края руководитель банковского филиала и кассир сговорились и на протяжении двенадцати лет обворовывали организацию, в которой работали. Как сообщают в региональном УМВД РФ, за это время им удалось украсть почти 20 миллионов рублей.

"Подельники 46 и 40 лет в силу своих должностных полномочий имели доступ к денежным средствам организации. Подозреваемые в течение 12 лет путём присвоения похищали деньги. Ущерб от противоправных деяний превысил 19 миллионов 600 тысяч рублей", — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Расхитителям грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.