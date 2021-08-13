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Кассир и глава банковского отделения за годы наворовали 20 млн рублей

Нескромные расхитители теперь стали фигурантами уголовного дела, им грозит до десяти лет лишения свободы.

13 августа, 04:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края руководитель банковского филиала и кассир сговорились и на протяжении двенадцати лет обворовывали организацию, в которой работали. Как сообщают в региональном УМВД РФ, за это время им удалось украсть почти 20 миллионов рублей.

"Подельники 46 и 40 лет в силу своих должностных полномочий имели доступ к денежным средствам организации. Подозреваемые в течение 12 лет путём присвоения похищали деньги. Ущерб от противоправных деяний превысил 19 миллионов 600 тысяч рублей", — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Расхитителям грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.

В Петербурге клиент вынес из банка 2,6 млн рублей, пригрозив кассиру гранатой — видео

В Петербурге клиент вынес из банка 2,6 млн рублей, пригрозив кассиру гранатой — видео

А в апреле в Петербурге трёх банкиров задержали за вывод из России 500 миллионов рублей. По данным следствия, они оказывали юридическим и физическим лицам помощь в уходе от налогов, а также услуги по обналичиванию денег.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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