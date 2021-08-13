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Взрыв автобуса в центре Воронежа: Что известно к этому часу

Больше десяти человек пострадали, одна пассажирка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, в регион отправлены криминалисты из Москвы.

13 августа, 04:07
Фото © LiFE

Фото © LiFE

В центре Воронежа — на улице Кольцовской у ТРЦ "Галерея Чижова" — примерно в 21:00 (время совпадает с московским) рядом с остановкой общественного транспорта взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Лайф рассказывает, что известно к этому часу.

Камеры сняли момент взрыва автобуса в центре Воронежа. Видео © LiFE

Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже

Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже

А ещё Лайф публиковал фото с повреждениями на кузове "газели", которую в Сети заподозрили в "подрыве" автобуса. Судя по этим снимкам, грузовик сам получил повреждения, а не был их источником.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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