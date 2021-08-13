Взрыв автобуса в центре Воронежа: Что известно к этому часу

В центре Воронежа — на улице Кольцовской у ТРЦ "Галерея Чижова" — примерно в 21:00 (время совпадает с московским) рядом с остановкой общественного транспорта взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Лайф рассказывает, что известно к этому часу.

А ещё Лайф публиковал фото с повреждениями на кузове "газели", которую в Сети заподозрили в "подрыве" автобуса. Судя по этим снимкам, грузовик сам получил повреждения, а не был их источником.