Взрыв автобуса в центре Воронежа: Что известно к этому часу
Больше десяти человек пострадали, одна пассажирка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, в регион отправлены криминалисты из Москвы.
Фото © LiFE
В центре Воронежа — на улице Кольцовской у ТРЦ "Галерея Чижова" — примерно в 21:00 (время совпадает с московским) рядом с остановкой общественного транспорта взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Лайф рассказывает, что известно к этому часу.
Камеры сняли момент взрыва автобуса в центре Воронежа. Видео © LiFE
- Пострадало 18 человек, одна из пассажирок вскоре скончалась в больнице. Информацию об этом подтвердил глава Воронежской области Александр Гусев.
- Большинство пассажиров смогли покинуть салон автобуса самостоятельно. К месту взрыва сразу начали подбегать очевидцы, чтобы помочь пострадавшим.
- Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан).
- В мэрии Воронежа сообщили, что, по официальным данным, автобус не был оснащён газовым оборудованием, он был на дизельном топливе.
- Губернатор поручил проверить все автопарки города, а также предостерёг жителей от распространения фейков о версиях взрыва. Ещё он сообщил, что пострадавшие получат денежные компенсации.
- В Воронеж из Москвы направлены специалисты Главного управления криминалистики СК РФ.
- Национальный антитеррористический комитет сообщал, что занялся координацией работы на месте взрыва в Воронеже.
А ещё Лайф публиковал фото с повреждениями на кузове "газели", которую в Сети заподозрили в "подрыве" автобуса. Судя по этим снимкам, грузовик сам получил повреждения, а не был их источником.
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