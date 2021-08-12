Место взрыва автобуса в центре Воронежа оцеплено, улица Кольцовская перекрыта. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Это видно на кадрах, которые с дрона снял Лайф.

Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской — у ТРЦ "Галерея Чижова". Пострадало 12 человек, одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются.