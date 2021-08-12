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Опубликовано 12 августа 2021, 20:32
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Осколки разлетелись на метры: Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже

Число пострадавших выросло до 12, их доставили в две больницы. Две женщины получили тяжёлые травмы.

Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже. Видео © LIFE

Место взрыва автобуса в центре Воронежа оцеплено, улица Кольцовская перекрыта. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Это видно на кадрах, которые с дрона снял Лайф.

Как видно, взрывом обшивку автобуса разорвало, крыша будто срезана. Обломки разлетелись на большое расстояние.

Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора
Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской — у ТРЦ "Галерея Чижова". Пострадало 12 человек, одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются.

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Артем Порвин
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