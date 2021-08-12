Число пострадавших выросло до 12, их доставили в две больницы. Две женщины получили тяжёлые травмы.

Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже. Видео © LIFE

Место взрыва автобуса в центре Воронежа оцеплено, улица Кольцовская перекрыта. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Это видно на кадрах, которые с дрона снял Лайф.

Как видно, взрывом обшивку автобуса разорвало, крыша будто срезана. Обломки разлетелись на большое расстояние.