Осколки разлетелись на метры: Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже
Число пострадавших выросло до 12, их доставили в две больницы. Две женщины получили тяжёлые травмы.
Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже. Видео © LIFE
Место взрыва автобуса в центре Воронежа оцеплено, улица Кольцовская перекрыта. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Это видно на кадрах, которые с дрона снял Лайф.
Как видно, взрывом обшивку автобуса разорвало, крыша будто срезана. Обломки разлетелись на большое расстояние.
Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской — у ТРЦ "Галерея Чижова". Пострадало 12 человек, одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются.