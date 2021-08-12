Несколько человек убиты в ходе перестрелки в британском городе Плимут
Деталей случившегося полиция пока не раскрывает. Лишь отмечается, что стрелку не удалось скрыться.
Фото © ТАСС / PA
В городе Плимут (юг Великобритании) несколько человек стали жертвами перестрелки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Как отмечается, едва ли речь идёт о теракте. Детали пока не известны. Полиция лишь подтверждает факт перестрелки. Ещё подчёркивается, что стрелок не скрылся. По предварительным данным, его уже нет в живых.
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