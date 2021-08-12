После взрыва автобуса в Воронеже губернатор поручил проверить все автопарки

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место взрыва автобуса в административном центре региона. Он заявил журналистам, что причина взрыва пока не ясна, прорабатываются различные версии.

"Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь", — отметил глава региона на своей странице в "Инстаграме".

Он заявил, что дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков в регионе.