После взрыва автобуса в Воронеже губернатор поручил проверить все автопарки
Правоохранительные органы прорабатывают несколько версий случившегося, среди них детонация газового топливного оборудования.
Фото © Telegram / Воронеж № 1
Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место взрыва автобуса в административном центре региона. Он заявил журналистам, что причина взрыва пока не ясна, прорабатываются различные версии.
"Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь", — отметил глава региона на своей странице в "Инстаграме".
Он заявил, что дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков в регионе.
Напомним, в результате инцидента пострадало 12 человек, в том числе двое серьёзно. Одной из пассажирок пришлось частично ампутировать ногу.
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