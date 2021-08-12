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После взрыва автобуса в Воронеже губернатор поручил проверить все автопарки

Правоохранительные органы прорабатывают несколько версий случившегося, среди них детонация газового топливного оборудования.

12 августа, 19:40
<p>Фото © Telegram /<a href="https://t.me/vrn01" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Воронеж № 1</a></p>

Фото © Telegram / Воронеж № 1

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место взрыва автобуса в административном центре региона. Он заявил журналистам, что причина взрыва пока не ясна, прорабатываются различные версии.

"Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь", — отметил глава региона на своей странице в "Инстаграме".

Он заявил, что дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков в регионе.

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Напомним, в результате инцидента пострадало 12 человек, в том числе двое серьёзно. Одной из пассажирок пришлось частично ампутировать ногу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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