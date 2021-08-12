Сотрудника московской поликлиники уличили в афере с сертификатами о вакцинации

В Москве сотрудник поликлиники подпольно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от коронавируса. О том, что полиции удалось пресечь незаконную деятельности мужчины, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

"Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники № 64. Возбуждено уголовное дело", — уточнили в Депздраве.