Сотрудника московской поликлиники уличили в афере с сертификатами о вакцинации
Руководство медицинского учреждения оказывает необходимое содействие следствию в установлении виновников, фактов, а также причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В Москве сотрудник поликлиники подпольно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от коронавируса. О том, что полиции удалось пресечь незаконную деятельности мужчины, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
"Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники № 64. Возбуждено уголовное дело", — уточнили в Депздраве.
Отмечается, что сейчас руководство медицинского учреждения оказывает необходимое содействие следствию в установлении виновников, фактов, а также причин произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что администратора поликлиники в Калининграде задержали за продажу липовых сертификатов о вакцинации. Предприимчивая женщина уничтожала неиспользованные препараты, сливая их в канализацию.
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