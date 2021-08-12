НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сотрудника московской поликлиники уличили в афере с сертификатами о вакцинации

Руководство медицинского учреждения оказывает необходимое содействие следствию в установлении виновников, фактов, а также причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

12 августа, 19:16
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков </p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В Москве сотрудник поликлиники подпольно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от коронавируса. О том, что полиции удалось пресечь незаконную деятельности мужчины, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

"Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники № 64. Возбуждено уголовное дело", — уточнили в Депздраве.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с липовыми ковидными сертификатами

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с липовыми ковидными сертификатами

Отмечается, что сейчас руководство медицинского учреждения оказывает необходимое содействие следствию в установлении виновников, фактов, а также причин произошедшего.

Бумажка с характером: Кому грозит срок за фальшивый сертификат о вакцинации

Бумажка с характером: Кому грозит срок за фальшивый сертификат о вакцинации

Ранее Лайф сообщал, что администратора поликлиники в Калининграде задержали за продажу липовых сертификатов о вакцинации. Предприимчивая женщина уничтожала неиспользованные препараты, сливая их в канализацию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В МВД составили портрет среднестатистического преступника в РФ

7 августа, 08:01

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с липовыми ковидными сертификатами

31 июля, 11:13

Суд вновь продлил арест выданному Австрией экс-чиновнику Минкультуры Мазо

сегодня в 18:27

В Челябинской области установили памятник спасшему двух детей школьнику

сегодня в 19:12

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

сегодня в 19:11

Новости партнеров

Layer 1