В Челябинской области установили памятник спасшему двух детей школьнику. Видео © LIFE

В городе Копейске Челябинской области установили мемориал памяти Димы Новосёлова, который погиб в 13 лет, спасая двух незнакомых десятилетних мальчиков. Церемония открытия памятника началась с залпа орудий. На торжество пришли близкие, друзья и просто жители города.

"Мы благодарим всех, кто принимал участие в этом, кто помог нам всё сделать. Всех, кто поддержал нас и поддерживает", — отметила мама Александра Новосёлова.

В свою очередь папа школьника-героя Александр Новосёлов вспомнил, как за неделю до трагедии сын рассказал ему о странном сне.

"Снится один и тот же сон, что он спасает кого-то из воды. Тогда, конечно, может быть, не с такой серьёзностью к этому отнёсся, но всё равно мы с ним об этом поговорили. Я сказал, что лучше звать взрослых. Он спросил: "А если никого не будет?" Мои слова были такие, что "тебе с этим жить, если у тебя на глазах погиб человек", — рассказал мужчина.

Одноклассники вспоминают о Диме только хорошее. Так, Лев Александров, который учился вместе с мальчиком-героем, отметил, что он был душой компании и человеком, на которого всегда можно было положиться. А одноклассница погибшего Светлана Бернгардт добавила, что у Димы были планы на жизнь — уже в 13 лет он хотел стать пилотом.

Трагедия произошла 24 мая 2019 года. Школьник оказался неподалёку от бывшего угольного карьера, когда там стали тонуть дети. Дима не умел плавать, но, не раздумывая, бросился на помощь. Мальчик спас ребят, но сам выбраться уже не смог. Указом президента России Дима Новосёлов посмертно награждён медалью "За спасение погибавших".