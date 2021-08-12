Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа
По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое серьёзно. На месте ЧП работают взрывотехники.
Опубликовано видео с места взрыва автобуса в центре Воронежа. Видео © LiFE
В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвался автобус. Очевидцы публикуют видео, снятое в первые минуты после случившегося. Слышны крики пострадавших, призывы быстрее нести носилки. По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое серьёзно.
Как рассказывал Лайф, одной из них оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.
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