НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое серьёзно. На месте ЧП работают взрывотехники.

12 августа, 19:11

Опубликовано видео с места взрыва автобуса в центре Воронежа. Видео © LiFE

В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвался автобус. Очевидцы публикуют видео, снятое в первые минуты после случившегося. Слышны крики пострадавших, призывы быстрее нести носилки. По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое серьёзно.

Автобус врезался в столб в Петербурге, семь человек пострадало

Автобус врезался в столб в Петербурге, семь человек пострадало

Как рассказывал Лайф, одной из них оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1