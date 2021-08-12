Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвался автобус. Очевидцы публикуют видео, снятое в первые минуты после случившегося. Слышны крики пострадавших, призывы быстрее нести носилки. По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое серьёзно.

Автобус врезался в столб в Петербурге, семь человек пострадало

Как рассказывал Лайф, одной из них оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.