Adidas продаёт бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
Отмечается, что компания намерена разделить большую часть вырученных от сделки средств со своими акционерами.
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Немецкая компания Adidas заключила окончательное соглашение о продаже бренда Reebok за 2,1 миллиарда евро американской Authentic Brands Group (ABG). Об этом сообщается в релизе производителя спортивных товаров из ФРГ.
Отмечается, что стороны намерены совершить сделку в первом квартале 2022 года. Adidas разделит большую часть средств от продажи Reebok со своими акционерами.
"Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok получит хорошие возможности для долгосрочного успеха", — сказал гендиректор немецкого концерна Каспер Рорстед.
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