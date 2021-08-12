Adidas продаёт бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро

Немецкая компания Adidas заключила окончательное соглашение о продаже бренда Reebok за 2,1 миллиарда евро американской Authentic Brands Group (ABG). Об этом сообщается в релизе производителя спортивных товаров из ФРГ.

Отмечается, что стороны намерены совершить сделку в первом квартале 2022 года. Adidas разделит большую часть средств от продажи Reebok со своими акционерами.

"Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok получит хорошие возможности для долгосрочного успеха", — сказал гендиректор немецкого концерна Каспер Рорстед.