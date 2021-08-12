Суд вновь продлил арест выданному Австрией экс-чиновнику Минкультуры Мазо
Злоумышленник должен был пробыть под стражей до середины августа, однако теперь будет находиться в заключении до 16 ноября.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Басманный суд Москвы продлил арест экс-директору Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борису Мазо, обвиняемому в мошенничестве, ещё на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд продлил в отношении Мазо меру пресечения на срок до 16 ноября", — сообщила собеседница агентства.
Отметим, что в мае арест Мазо был продлён Басманным судом до середины августа.
Напомним, Мазо экстрадировали в Москву из Вены в конце марта текущего года. Басманный суд Москвы в июне 2018 года заочно арестовал экс-чиновника по делу о хищениях в Минкультуры. Тогда же он был объявлен в международный розыск. А в начале ноября 2019 года мужчина был арестован в Австрии. Весной 2020-го сообщалось, что ущерб по делу экс-замминистра культуры Григория Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое — до 900 миллионов рублей.
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