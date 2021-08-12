Суд вновь продлил арест выданному Австрией экс-чиновнику Минкультуры Мазо

Басманный суд Москвы продлил арест экс-директору Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борису Мазо, обвиняемому в мошенничестве, ещё на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.