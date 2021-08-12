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СК вслед за Навальным предъявил новое обвинение его соратникам Волкову и Жданову

По данным следствия, они распространяли призывы к участию в несогласованных митингах в январе, зная, что акции будут незаконными.

12 августа, 18:03
<p>Леонид Волков и Иван Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук, Евгений Разумный</p>

Леонид Волков и Иван Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук, Евгений Разумный

Следствие предъявило обвинение по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан, бывшему руководителю "Штабов Навального"* Леониду Волкову и директору ФБК* Ивану Жданову.

"Ивану сегодня было заочно предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ часть 2", — цитирует РИА "Новости" адвоката Жданова Владимира Воронина.

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В свою очередь Волков опубликовал в своём телеграм-канале обвинительное заключение. В документе говорится, что оппозиционер "обеспечивал формирование и последующее функционирование региональных подразделений некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению иных противоправных деяний".

По данным следствия, оба соратника Алексея Навального на своих личных страницах в соцсетях и на страницах ФБК распространяли призывы к участию в несогласованных митингах в январе, зная, что акции будут незаконными.

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Ранее Лайф рассказывал, что СК предъявил новое обвинение Алексею Навальному — в создании организации, посягающей на личные права граждан. В ведомстве отметили, что деятельность возглавляемого им ФБК была сопряжена "с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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