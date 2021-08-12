Бельгийский форвард Ромелу Лукаку перешёл из миланского "Интера" в лондонский "Челси". Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на пять лет. По информации авторитетного портала Transfermartk.de, сумма трансфера Лукаку составила 115 миллионов евро.

Трансфер стал рекордным в истории "Челси". Ранее самыми дорогими игроками клуба были испанский вратарь Кепа Аррисабалага и немецкий полузащитник Кай Хавертц, приобретённые за 80 миллионов евро.

"Я счастлив снова вернуться в этот замечательный клуб. Это был долгий путь для меня: я приехал сюда ребёнком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и более зрелым. Я болел за "Челси" в детстве и теперь вернулся, чтобы помочь клубу выиграть как можно больше титулов. Это потрясающее чувство", — заявил Лукаку.

Ранее форвард уже выступал за лондонский клуб. Права на него принадлежали команде с 2011 по 2014 год. При этом два сезона за этот период Лукаку провёл в аренде в "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".