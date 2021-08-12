Британского призёра Олимпиады в Токио отстранили за нарушение антидопинговых правил

Британский легкоатлет Чиджинду Уджа временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

На Олимпиаде в Токио Уджа завоевал серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров. Также он является победителем чемпионата мира 2017 года в этой дисциплине.

В допинг-пробе 27-летнего британского спортсмена обнаружили селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).