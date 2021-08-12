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Британского призёра Олимпиады в Токио отстранили за нарушение антидопинговых правил

На Играх в японской столице бегун завоевал серебро в эстафете 4 по 100 метров.

12 августа, 18:02
<p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Британский легкоатлет Чиджинду Уджа временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

На Олимпиаде в Токио Уджа завоевал серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров. Также он является победителем чемпионата мира 2017 года в этой дисциплине.

В допинг-пробе 27-летнего британского спортсмена обнаружили селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).

Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио показали отрицательный результат

Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио показали отрицательный результат

Уджа стал четвёртым легкоатлетом, подозреваемым в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в японской столице. Ранее были отстранены бегун на 1500 метров из Бахрейна Альсадик Мику, грузинский толкатель ядра Беник Абрахамян и кениец Марк Отиено Одиамбо, специализирующийся в беге на спринтерские дистанции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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