Британского призёра Олимпиады в Токио отстранили за нарушение антидопинговых правил
На Играх в японской столице бегун завоевал серебро в эстафете 4 по 100 метров.
Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Британский легкоатлет Чиджинду Уджа временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
На Олимпиаде в Токио Уджа завоевал серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров. Также он является победителем чемпионата мира 2017 года в этой дисциплине.
В допинг-пробе 27-летнего британского спортсмена обнаружили селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).
Уджа стал четвёртым легкоатлетом, подозреваемым в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в японской столице. Ранее были отстранены бегун на 1500 метров из Бахрейна Альсадик Мику, грузинский толкатель ядра Беник Абрахамян и кениец Марк Отиено Одиамбо, специализирующийся в беге на спринтерские дистанции.
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