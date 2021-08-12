WWF России начал экстренный сбор средств на тушение пожаров в Якутии

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России организовал экстренный сбор средств, чтобы приобрести технику, которая поможет с тушением пожаров в Якутии в заповедных зонах. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На собранные средства WWF России планирует закупить вездеходную технику, такую как вездеход "Трэкол", квадроцикл "Сокол", моторные лодки для переброски мобильных бригад к местам горения, мотопомпу "Спрут", которая поможет обеспечить переброску воды на дальние расстояния, квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom для мониторинга распространения лесных пожаров и координации действий групп пожаротушения, а также трактор МТЗ и ДТ с плугом для прокладки качественных минерализованных полос.

"Данная техника и оборудование зарекомендовали себя только с положительной стороны как надёжные и практичные при тушении лесных пожаров. Для закупки оборудования необходимо собрать 4 160 000 рублей", — отмечается в сообщении.

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