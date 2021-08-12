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WWF России начал экстренный сбор средств на тушение пожаров в Якутии

Отмечается, что почти все сотрудники мобильных бригад реагирования сейчас работают на горящей местности, а техника не выдерживает нагрузки и выходит из строя.

12 августа, 17:42
<p>Фото © ТАСС / Иван Никифоров</p>

Фото © ТАСС / Иван Никифоров

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России организовал экстренный сбор средств, чтобы приобрести технику, которая поможет с тушением пожаров в Якутии в заповедных зонах. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На собранные средства WWF России планирует закупить вездеходную технику, такую как вездеход "Трэкол", квадроцикл "Сокол", моторные лодки для переброски мобильных бригад к местам горения, мотопомпу "Спрут", которая поможет обеспечить переброску воды на дальние расстояния, квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom для мониторинга распространения лесных пожаров и координации действий групп пожаротушения, а также трактор МТЗ и ДТ с плугом для прокладки качественных минерализованных полос.

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"Данная техника и оборудование зарекомендовали себя только с положительной стороны как надёжные и практичные при тушении лесных пожаров. Для закупки оборудования необходимо собрать 4 160 000 рублей", — отмечается в сообщении.

Фото © ТАСС / AP Photo / Ilya Timin

Фото © ТАСС / AP Photo / Ilya Timin

В фонде уточнили, что по всей Якутии почти все сотрудники мобильных бригад реагирования сейчас работают на пожарах, а техника не выдерживает нагрузки и выходит из строя. Сообщается, что на данный момент собрано уже 39% необходимой суммы.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а также самому вылететь в республику.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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