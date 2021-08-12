Власти опровергли сообщения о гибели пострадавшей в жёстком ДТП на юго-западе Москвы
За жизнь женщины продолжают бороться врачи. По данным Лайфа, у неё несколько раз была клиническая смерть.
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Дептранс Москвы опроверг своё сообщение о гибели пострадавшей в результате жёсткого ДТП на юго-западе столицы, где иномарка влетела в остановку с толпой людей. Об этом свидетельствуют данные из телеграм-канала ведомства.
Как сообщил Лайфу источник, за жизнь пожилой москвички продолжают бороться врачи в реанимации, состояние оценивается как крайне тяжёлое. У неё несколько раз была клиническая смерть.
Напомним, авария произошла на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль "Шкода" влетел в остановку с людьми. Ранее сообщалось, что водитель за рулём иномарки оказался пьян. В результате медосвидетельствования у мужчины обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.
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