Власти опровергли сообщения о гибели пострадавшей в жёстком ДТП на юго-западе Москвы

Дептранс Москвы опроверг своё сообщение о гибели пострадавшей в результате жёсткого ДТП на юго-западе столицы, где иномарка влетела в остановку с толпой людей. Об этом свидетельствуют данные из телеграм-канала ведомства.

Как сообщил Лайфу источник, за жизнь пожилой москвички продолжают бороться врачи в реанимации, состояние оценивается как крайне тяжёлое. У неё несколько раз была клиническая смерть.