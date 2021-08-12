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"Спартак" продлил контракт с Александром Соболевым

Новое соглашение с 24-летним нападающим рассчитано до мая 2026 года.

12 августа, 18:15
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб продлил контракт с нападающим Александром Соболевым на пять лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Спартак" продлил контракт с Александром Соболевым до мая 2026 года. Обе стороны довольны заключением нового соглашения. Важно, что финансовые условия в сторону увеличения у игрока меняются со следующего года. Александр перспективный игрок, поэтому мы и продлили сегодня контракт", — сказал Мележиков.

Соболев перешёл в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2020 года. Сначала он выступал за команду на правах аренды. В мае 2020-го красно-белые выкупили права на футболиста.

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Всего 24-летний нападающий провёл за "Спартак" 42 матча, забил 19 голов и сделал шесть результативных передач. В восьми встречах в составе сборной России он отличился трижды.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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