Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб продлил контракт с нападающим Александром Соболевым на пять лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Спартак" продлил контракт с Александром Соболевым до мая 2026 года. Обе стороны довольны заключением нового соглашения. Важно, что финансовые условия в сторону увеличения у игрока меняются со следующего года. Александр перспективный игрок, поэтому мы и продлили сегодня контракт", — сказал Мележиков.

Соболев перешёл в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2020 года. Сначала он выступал за команду на правах аренды. В мае 2020-го красно-белые выкупили права на футболиста.