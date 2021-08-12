Дерматолог рассказала, какая опасность грозит купающимся в море с разлитой нефтью
Эксперт подчеркнула, что если пятно подошло достаточно близко к берегу, то СанПиН службы обязательно запретят заходить в воду на этих пляжах.
Скриншот видео © Телеграм-канал "Кубанские новости"
Нефтяная плёнка, дрейфующая по Чёрному морю из-за разлива нефти с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском, чревата двойной опасностью для здоровья и жизни купающихся в этих водах. Об этом заявила доктор медицинских наук дерматолог Юлия Галлямова в беседе с Лайфом.
"Нефтепродукты очень токсичны для кожи, могут вызвать дерматит, кроме того, они фототоксичны, то есть под действием солнца могут вызвать аллергическую реакцию на солнце, проще говоря. Поэтому здесь двойная опасность, токсические вещества спровоцируют дерматит на коже, может быть фототоксичный дерматит", — рассказала специалист.
Кроме того, как отметила дерматолог, организм может через кожу всасывать вещества, содержащиеся в воде после разлива топлива. При этом Галлямова подчеркнула, что если нефтяное пятно подошло достаточно близко к берегу, то СанПиН службы обязательно запретят купаться на этих пляжах. По мнению эксперта, здравомыслящие люди и так не полезут в воду, загрязнённую плёнкой нефти.
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.
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