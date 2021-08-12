Дерматолог рассказала, какая опасность грозит купающимся в море с разлитой нефтью

Нефтяная плёнка, дрейфующая по Чёрному морю из-за разлива нефти с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском, чревата двойной опасностью для здоровья и жизни купающихся в этих водах. Об этом заявила доктор медицинских наук дерматолог Юлия Галлямова в беседе с Лайфом.

"Нефтепродукты очень токсичны для кожи, могут вызвать дерматит, кроме того, они фототоксичны, то есть под действием солнца могут вызвать аллергическую реакцию на солнце, проще говоря. Поэтому здесь двойная опасность, токсические вещества спровоцируют дерматит на коже, может быть фототоксичный дерматит", — рассказала специалист.