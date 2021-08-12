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"Рубин" проиграл польскому "Ракуву" и вылетел из Лиги конференций

На последних секундах дополнительного времени полузащитник российского клуба Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

12 августа, 18:32
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" на своём поле в дополнительное время проиграл польскому "Ракуву" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Неделю назад в Польше команды сыграли вничью — 0:0. По сумме двух встреч в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций вышел "Ракув".

Со 106-й минуты "Рубин" играл вдесятером. Получив вторую жёлтую карточку, поле покинул защитник команды Илья Самошников. Примечательно, что первое предупреждение игрок получил в концовке первого дополнительного тайма.

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Единственный гол на 111-й минуте забил нападающий "Ракува" Владислав Гутковский. Футболист сборной Латвии во вратарской хозяев сыграл на опережение и переправил мяч в ворота.

На последних секундах встречи "Рубин" получил право на пенальти. Удар шведского полузащитника хозяев Сеада Хакшабановича с одиннадцатиметровой отметки отразил боснийский вратарь "Ракува" Владан Ковачевич.

Следующим соперником польского клуба в Лиге конференций будет победитель противостояния латвийского РФШ и бельгийского "Гента". Матчи раунда плей-офф состоятся 19 и 26 августа. По их итогам определится обладатель путёвки в групповой турнир.

Лига конференций

Третий квалификационный раунд

Ответный матч

"Рубин" (Россия) — "Ракув" (Польша) — 0:1

Гол: Гутковский 111' (0:1)

Первый матч — 0:0

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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