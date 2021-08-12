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В центре Воронежа взорвался автобус c пассажирами

По данным Лайфа, за медицинской помощью обратились 12 человек. Серьёзно пострадали две женщины, у одной из них оторвало конечность.

12 августа, 18:58

Фото © LiFE

  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE

Фото © LiFE

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В центре Воронежа взорвался пассажирский автобус ПАЗ. Это случилось на улице Кольцовской возле Центра Галереи Чижова.

За медицинской помощью в результате происшествия обратились 12 человек. Наиболее серьёзно пострадали две пассажирки, у одной оторвало конечность, женщина находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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