В центре Воронежа взорвался автобус c пассажирами

За медицинской помощью в результате происшествия обратились 12 человек. Наиболее серьёзно пострадали две пассажирки, у одной оторвало конечность, женщина находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.