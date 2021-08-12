Глава Кубани не обнаружил нефтяных пятен в ходе облёта акватории Чёрного моря
Информацию об отсутствии следов разлива топлива подтвердили и отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо. Губернатор также поделился снимками, сделанными с высоты.
Фото © Telegram / kondratyevvi
Облёт акватории Чёрного моря показал, что пятна нефти на поверхности воды отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.
"Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", — написал глава региона.
Кондратьев также поделился снимками моря, сделанными с высоты.
Ранее житель Анапы снял видео, на котором видна плавающая радужная плёнка у пляжа. По мнению очевидца, это может быть нефть, которая разлилась под Новороссийском.
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.
Комментариев: 0