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Глава Кубани не обнаружил нефтяных пятен в ходе облёта акватории Чёрного моря

Информацию об отсутствии следов разлива топлива подтвердили и отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо. Губернатор также поделился снимками, сделанными с высоты.

12 августа, 18:51
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kondratyevvi/3033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kondratyevvi</a></p>

Фото © Telegram / kondratyevvi

Облёт акватории Чёрного моря показал, что пятна нефти на поверхности воды отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

"Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", — написал глава региона.

  • Фото © Telegram / kondratyevvi
    Фото © Telegram / kondratyevvi
  • Фото © Telegram / kondratyevvi
    Фото © Telegram / kondratyevvi
  • Фото © Telegram / kondratyevvi
    Фото © Telegram / kondratyevvi
  • Фото © Telegram / kondratyevvi
    Фото © Telegram / kondratyevvi

Фото © Telegram / kondratyevvi

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Кондратьев также поделился снимками моря, сделанными с высоты.

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Ранее житель Анапы снял видео, на котором видна плавающая радужная плёнка у пляжа. По мнению очевидца, это может быть нефть, которая разлилась под Новороссийском.

Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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