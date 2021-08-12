Глава Кубани не обнаружил нефтяных пятен в ходе облёта акватории Чёрного моря

Облёт акватории Чёрного моря показал, что пятна нефти на поверхности воды отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

"Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", — написал глава региона.









Кондратьев также поделился снимками моря, сделанными с высоты.