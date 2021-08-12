Сегодня вечером в центре Воронежа взорвался пассажирский автобус ПАЗ. По словам одного из очевидцев, который находился всего в паре десятков метров от места ЧП, взрыв был очень мощный.

"В момент взрыва находился через дорогу. Стоял в автомобиле в пробке, ближе к главному входу в галерею (ТРЦ "Галерея Чижова. — Прим. ред.). Слышу взрыв и вижу, как пазик разнесло ни с того ни с сего. Куча людей, которые кричат: "Мы оглохли, мы оглохли". Осколки улетели аж до противоположной остановки", — поделился Руслан с Лайфом.