Осколки перелетели через дорогу: Очевидец рассказал подробности о взрыве автобуса в Воронеже
По данным Лайфа, за медицинской помощью обратились 12 человек. Серьёзно пострадали две женщины.
Фото © LIFE
Сегодня вечером в центре Воронежа взорвался пассажирский автобус ПАЗ. По словам одного из очевидцев, который находился всего в паре десятков метров от места ЧП, взрыв был очень мощный.
"В момент взрыва находился через дорогу. Стоял в автомобиле в пробке, ближе к главному входу в галерею (ТРЦ "Галерея Чижова. — Прим. ред.). Слышу взрыв и вижу, как пазик разнесло ни с того ни с сего. Куча людей, которые кричат: "Мы оглохли, мы оглохли". Осколки улетели аж до противоположной остановки", — поделился Руслан с Лайфом.
Напомним, за медицинской помощью в результате происшествия обратились 12 человек. Наиболее серьёзно пострадали две пассажирки, у одной частично оторвало конечность, женщина в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.
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