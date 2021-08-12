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Осколки перелетели через дорогу: Очевидец рассказал подробности о взрыве автобуса в Воронеже

По данным Лайфа, за медицинской помощью обратились 12 человек. Серьёзно пострадали две женщины.

12 августа, 19:36
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Сегодня вечером в центре Воронежа взорвался пассажирский автобус ПАЗ. По словам одного из очевидцев, который находился всего в паре десятков метров от места ЧП, взрыв был очень мощный.

"В момент взрыва находился через дорогу. Стоял в автомобиле в пробке, ближе к главному входу в галерею (ТРЦ "Галерея Чижова. — Прим. ред.). Слышу взрыв и вижу, как пазик разнесло ни с того ни с сего. Куча людей, которые кричат: "Мы оглохли, мы оглохли". Осколки улетели аж до противоположной остановки", — поделился Руслан с Лайфом.

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

Напомним, за медицинской помощью в результате происшествия обратились 12 человек. Наиболее серьёзно пострадали две пассажирки, у одной частично оторвало конечность, женщина в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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