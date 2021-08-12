Водитель взорвавшегося автобуса рассказал, как это произошло. Видео © Соцсети

Водитель автобуса, который взорвался в центре Воронежа на улице Кольцовской, рассказал, как это случилось. По его словам, он только отъезжал от остановки, как раздался хлопок, вылетели окна, появился дым.

"Мы стояли на остановке, люди заходили в автобус. Заходили, загорелся красный, они уходили с пешеходного перехода. Уезжать — такой хлопок, стёкла, дым, я ничего не понял даже", — говорит Алексей на видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа.