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"Хлопок, дым — я ничего не понял": Водитель взорвавшегося автобуса рассказал, как это произошло

По его словам, в салоне было около 30 человек, были заняты только сидячие места.

12 августа, 19:24

Водитель взорвавшегося автобуса рассказал, как это произошло. Видео © Соцсети

Водитель автобуса, который взорвался в центре Воронежа на улице Кольцовской, рассказал, как это случилось. По его словам, он только отъезжал от остановки, как раздался хлопок, вылетели окна, появился дым.

"Мы стояли на остановке, люди заходили в автобус. Заходили, загорелся красный, они уходили с пешеходного перехода. Уезжать — такой хлопок, стёкла, дым, я ничего не понял даже", — говорит Алексей на видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа.

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

Напомним, пострадало 12 человек, в том числе двое серьёзно. Одной из пассажирок пришлось частично ампутировать ногу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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