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Улицу заволокло дымом: Камера сняла момент взрыва автобуса в Воронеже

Данные о пострадавших разнятся: их от 12 до 14. По меньшей мере, две пассажирки пострадали серьёзно.

12 августа, 19:47

Камера сняла момент взрыва автобуса в Воронеже. Видео © LiFE

Камера видеонаблюдения в Воронеже сняла момент взрыва автобуса в центре города. Была вспышка, после которой улицу начал заволакивать дым. Проезжавшие мимо автомобили резко тормозили.

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

Опубликовано видео первых минут после взрыва автобуса в центре Воронежа

Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской возле ТРЦ "Галерея Чижова". Одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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