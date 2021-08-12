Улицу заволокло дымом: Камера сняла момент взрыва автобуса в Воронеже
Данные о пострадавших разнятся: их от 12 до 14. По меньшей мере, две пассажирки пострадали серьёзно.
Камера сняла момент взрыва автобуса в Воронеже. Видео © LiFE
Камера видеонаблюдения в Воронеже сняла момент взрыва автобуса в центре города. Была вспышка, после которой улицу начал заволакивать дым. Проезжавшие мимо автомобили резко тормозили.
Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской возле ТРЦ "Галерея Чижова". Одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.
Лента новостей
После взрыва автобуса в Воронеже губернатор поручил проверить все автопарки
сегодня в 19:40
Осколки перелетели через дорогу: Очевидец рассказал подробности о взрыве автобуса в Воронеже
сегодня в 19:36
"Хлопок, дым — я ничего не понял": Водитель взорвавшегося автобуса рассказал, как это произошло
сегодня в 19:24
Комментариев: 0