Камера видеонаблюдения в Воронеже сняла момент взрыва автобуса в центре города. Была вспышка, после которой улицу начал заволакивать дым. Проезжавшие мимо автомобили резко тормозили.

Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской возле ТРЦ "Галерея Чижова". Одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.