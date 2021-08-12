Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

Две женщины получили тяжёлые травмы. Число пострадавших выросло до 12, их доставили в две больницы.

Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора. Видео © Соцсети

Момент взрыва автобуса в Воронеже попал в объектив видеорегистратора в автомобиле, который ехал за ним. Судя по этим кадрам, часть пассажиров смогли сами выбежать из общественного транспорта через несколько секунд после детонации.

Тут же стали подбегать находившиеся рядом люди, чтобы помочь пострадавшим. В первую очередь они начали осматривать салон автобуса, чтобы проверить, не остался ли там кто-то.