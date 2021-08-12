Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора
По последним данным, пострадало 12 человек, их развезли по двум больницам. Две женщины получили серьёзные травмы.
Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора. Видео © соцсети
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал в объектив видеорегистратора в автомобиле, который ехал за ним. Судя по этим кадрам, часть пассажиров смогли сами выбежать из общественного транспорта через несколько секунд после детонации.
Тут же стали подбегать находившиеся рядом люди, чтобы помочь пострадавшим. В первую очередь они начали осматривать салон автобуса, чтобы проверить, не остался ли там кто-то.
Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской — у ТРЦ "Галерея Чижова". Пострадало 12 человек, одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.
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