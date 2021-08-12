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Взорвавшийся в Воронеже автобус не был оснащён газовым оборудованием

При взрыве пострадало 12 человек, в том числе две женщины очень серьёзно.

12 августа, 20:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Автобус, который взорвался сегодня вечером на остановке в центре Воронежа ездил на дизельном топливе. Как уточняет замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров, газового оборудования на нём не было.

"Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус",— сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, в результате инцидента пострадало 12 человек, в том числе двое серьёзно. Одной из пассажирок пришлось частично ампутировать ногу.

Осколки перелетели через дорогу: Очевидец рассказал подробности о взрыве автобуса в Воронеже

Осколки перелетели через дорогу: Очевидец рассказал подробности о взрыве автобуса в Воронеже

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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