Взорвавшийся в Воронеже автобус не был оснащён газовым оборудованием

Автобус, который взорвался сегодня вечером на остановке в центре Воронежа ездил на дизельном топливе. Как уточняет замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров, газового оборудования на нём не было.

"Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус",— сказал он в беседе с ТАСС.