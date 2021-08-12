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В Воронеж из-за взрыва автобуса направлены криминалисты из Москвы

Пострадало 12 человек, одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации.

12 августа, 20:26
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

По факту взрыва автобуса в Воронеже возбуждено уголовное дело, оно на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В регион направлены криминалисты из Москвы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По поручению главы ведомства для оказания следователям практической помощи в Воронеж направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России", — говорится в сообщении.

Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской — у ТРЦ "Галерея Чижова". Пострадало 12 человек, одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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