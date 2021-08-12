В Воронеж из-за взрыва автобуса направлены криминалисты из Москвы

По факту взрыва автобуса в Воронеже возбуждено уголовное дело, оно на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В регион направлены криминалисты из Москвы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказывал Лайф, взрыв прогремел около 21:00 (совпадает с мск) в центре города на улице Кольцовской — у ТРЦ "Галерея Чижова". Пострадало 12 человек, одной из пассажирок оторвало конечность, она находится в реанимации. Причины взрыва устанавливаются. По одной из версий, сдетонировало газовое топливное оборудование.