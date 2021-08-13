Стала известна статья, по которой возбудили дело о взрыве автобуса в Воронеже

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Уголовное дело по факту взрыва автобуса в центре Воронежа возбуждено по пункту "в" части 2 ст. 238 УК РФ ("ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан"). Об этом сообщили в СК РФ.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств получения травм пассажирами маршрутного автобуса", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственный комитет также официально подтвердил факт гибели одной из пострадавших в результате взрыва. Следователи продолжают работать на месте происшествия.