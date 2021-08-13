Стала известна статья, по которой возбудили дело о взрыве автобуса в Воронеже
По последним данным, один человек погиб, более десяти получили травмы разной степени тяжести.
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Уголовное дело по факту взрыва автобуса в центре Воронежа возбуждено по пункту "в" части 2 ст. 238 УК РФ ("ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан"). Об этом сообщили в СК РФ.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств получения травм пассажирами маршрутного автобуса", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следственный комитет также официально подтвердил факт гибели одной из пострадавших в результате взрыва. Следователи продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (совпадает с мск) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус после взрыва. Пострадало более десяти человек, одна пассажирка скончалась. Рассматривается несколько версий. Уже известно, что транспортное средство не было оборудовано газовым топливным оборудованием.
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