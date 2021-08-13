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Стала известна статья, по которой возбудили дело о взрыве автобуса в Воронеже

По последним данным, один человек погиб, более десяти получили травмы разной степени тяжести.

12 августа, 21:27
Фото © LiFE

Фото © LiFE

Уголовное дело по факту взрыва автобуса в центре Воронежа возбуждено по пункту "в" части 2 ст. 238 УК РФ ("ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан"). Об этом сообщили в СК РФ.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств получения травм пассажирами маршрутного автобуса", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

Следственный комитет также официально подтвердил факт гибели одной из пострадавших в результате взрыва. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (совпадает с мск) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус после взрыва. Пострадало более десяти человек, одна пассажирка скончалась. Рассматривается несколько версий. Уже известно, что транспортное средство не было оборудовано газовым топливным оборудованием.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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