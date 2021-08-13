НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На фоне продвижения талибов США решили отправить в Кабул три батальона

Как подчеркнул пресс-секретарь Пентагона, эта миссия носит узконаправленный характер, служит для обеспечения защиты и безопасности американского посольства.

12 августа, 21:06
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/varfolomeev/4509342535/in/photolist-7Styr6-7SwQN3-7SwQiC-7StCqp-7SwSMo-7SwShG-7Sx5Ub-7StP1p-7Sx5WU-7StP4Z-7Sx697-7Sx67y-7Sx5SW-7Sxa6G-7StNVD-7SwQSG-7StAoe-7Styva-7SwUUq-7StAm8-7SwTSY-7SwTWh-7SwQCS-7SwUsw-7SwU5f-7StD3t-7StBQc-7Stz2B-7SwULo-7SwUny-7SwUAQ-7StC8B-7StAMz-7StDdB-7SwQxN-7StBYt-7SwQAm-7StCJH-7SwUcm-7StyBi-7StCXr-7SwQL5-7SwU8W-7StBTR-7StAQp-7StDmr-7StAyF-7SwQQG-7SwW5J-7StBK2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">soldiersmediacenter</a></p>

Фото © Flickr / soldiersmediacenter

В ближайшие двое суток Минобороны США намерено временно перебросить в Кабул около трёх тысяч военных, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. Они, как ожидается, будут размещены в районе аэропорта. Речь идёт об американских морских пехотинцах и бойцах сухопутных войск.

"Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. У нас сейчас более 650 военных в Кабуле. Эти три тысячи присоединятся к ним", — сказал Кёрби на брифинге.

Он пояснил, что цель переброски — защита посольства страны в Кабуле при проведении операции по эвакуации части сотрудников. По его словам, министр обороны США Ллойд Остин распорядился "направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности" этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будет направлено "три батальона". "Эта миссия носит крайне узконаправленный характер", отметил пресс-секретарь. Также Кёрби сообщил, что США не планируют и не обсуждают возможность использования аэропорта Кабула для проведения авиаударов.

"Нет планов и обсуждений об использовании международного аэропорта имени Хамида Карзая как базы для проведения авиаударов в Афганистане и вокруг Афганистана", — сказал он.

Кёрби также отметил, что ожидается сокращение дипломатического присутствия в Афганистане в ближайшие недели. Тем не менее консульство продолжит свою работу. Американские власти после сокращения численности персонала оставят в столице Афганистана менее тысячи военных для обеспечения безопасности дипломатов. Каким будет число военных на территории страны после 31 августа, Кёрби ответить затруднился.

"Намного сложнее": Шойгу оценил нынешнюю обстановку в Афганистане

"Намного сложнее": Шойгу оценил нынешнюю обстановку в Афганистане

Ранее Лайф сообщал, что "Талибан"* заявил о захвате третьего по величине города Афганистана. Минувшей ночью талибы уже пытались предпринять наступление на город Герат, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения. Вероятно, новая попытка штурма изменила расстановку сил.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

РФ полагается на оценки военных США о сроках взятия Кабула талибами, заявил Лавров

сегодня в 12:30

Афганская война 2.0: Для чего будет организовано вторжение талибов в республики СНГ

сегодня в 21:40

"Враг готов на всё": Затравленная украинская прыгунья прокомментировала своё фото с россиянкой

сегодня в 21:22

"Очень высокие риски": Онколог дал неутешительный прогноз по здоровью Кадышевой

сегодня в 22:10

Лайф публикует фото "газели", которую заподозрили в "подрыве" автобуса

сегодня в 22:02

Новости партнеров

Layer 1