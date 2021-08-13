На фоне продвижения талибов США решили отправить в Кабул три батальона

В ближайшие двое суток Минобороны США намерено временно перебросить в Кабул около трёх тысяч военных, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. Они, как ожидается, будут размещены в районе аэропорта. Речь идёт об американских морских пехотинцах и бойцах сухопутных войск.

"Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. У нас сейчас более 650 военных в Кабуле. Эти три тысячи присоединятся к ним", — сказал Кёрби на брифинге.

Он пояснил, что цель переброски — защита посольства страны в Кабуле при проведении операции по эвакуации части сотрудников. По его словам, министр обороны США Ллойд Остин распорядился "направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности" этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будет направлено "три батальона". "Эта миссия носит крайне узконаправленный характер", — отметил пресс-секретарь. Также Кёрби сообщил, что США не планируют и не обсуждают возможность использования аэропорта Кабула для проведения авиаударов.

"Нет планов и обсуждений об использовании международного аэропорта имени Хамида Карзая как базы для проведения авиаударов в Афганистане и вокруг Афганистана", — сказал он.

Кёрби также отметил, что ожидается сокращение дипломатического присутствия в Афганистане в ближайшие недели. Тем не менее консульство продолжит свою работу. Американские власти после сокращения численности персонала оставят в столице Афганистана менее тысячи военных для обеспечения безопасности дипломатов. Каким будет число военных на территории страны после 31 августа, Кёрби ответить затруднился.

Ранее Лайф сообщал, что "Талибан"* заявил о захвате третьего по величине города Афганистана. Минувшей ночью талибы уже пытались предпринять наступление на город Герат, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения. Вероятно, новая попытка штурма изменила расстановку сил.