НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Оскорбившему россиян экс-послу Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет

Учитывая пенсионный возраст бывшего дипломата, речь идёт о пожизненном запрете на посещение России.

12 августа, 20:45
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/sashakots" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kotsnews</a></p>

Фото © Telegram / Kotsnews

Бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию. Соответствующее решение приняло МВД после того, как дипломат допустил оскорбительные высказывания в отношении россиян. Как сообщают в пресс-службе ведомства, запрет продлится в течение 50 лет.

"Сегодня приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь", говорится в сообщении ведомства.

В МВД предупредили, что иностранцы, призывающие к "деструктивным действиям в отношении Российской Федерации", её граждан и зарубежных соотечественников, лишатся возможности посещать Россию.

Красноярский чиновник объяснил свои слова о "ноющей куче дерьма" в адрес жителей

Красноярский чиновник объяснил свои слова о "ноющей куче дерьма" в адрес жителей

Напомним, что экс-посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде разместил в Интернете ролик, на котором дипломат оскорбительно высказывается в адрес Владимира Жириновского и всех россиян. Сам Жириновский даже призвал возбудить уголовное дело по этому факту.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Жириновский пожалуется президенту Азербайджана на оскорбившего россиян дипломата

вчера в 11:18

"Чем им заниматься?": Белоруссия предложила США сократить число своих дипломатов в Минске

вчера в 13:13

Аксёнов пообещал выдать Зеленского, если тот сбежит из Киева в крымскую квартиру

сегодня в 14:30
Life

Скончалась одна из пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

сегодня в 20:48

Лайф заснял с дрона место взрыва автобуса в Воронеже

сегодня в 20:32

Новости партнеров

Layer 1