Оскорбившему россиян экс-послу Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет

Бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию. Соответствующее решение приняло МВД после того, как дипломат допустил оскорбительные высказывания в отношении россиян. Как сообщают в пресс-службе ведомства, запрет продлится в течение 50 лет.

"Сегодня приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь", — говорится в сообщении ведомства.

В МВД предупредили, что иностранцы, призывающие к "деструктивным действиям в отношении Российской Федерации", её граждан и зарубежных соотечественников, лишатся возможности посещать Россию.