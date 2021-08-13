Стал известен размер зарплаты Соболева в "Спартаке"

Стал известен размер зарплаты 24-летнего нападающего Александра Соболева в футбольном клубе "Спартак". По новому контракту гонорар футболиста составит 2 миллиона евро. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

Также сообщается, что нападающий получил подписной бонус в размере одного миллиона евро. В прошлом сезоне "Спартак" в турнирной таблице РПЛ занял второе место и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Однако, по сумме двух матчей уступив в квалификации "Бенфике" со счётом 0:4, в групповой этап москвичи не пробились.