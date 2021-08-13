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Стал известен размер зарплаты Соболева в "Спартаке"

Футбольный клуб продлил контракт с 24-летним нападающим. Только подписной бонус спортсмена составил миллион евро.

12 августа, 21:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMIOPRPF9Si/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Соболев</a></p>

Фото © Instagram / Александр Соболев

Стал известен размер зарплаты 24-летнего нападающего Александра Соболева в футбольном клубе "Спартак". По новому контракту гонорар футболиста составит 2 миллиона евро. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

Также сообщается, что нападающий получил подписной бонус в размере одного миллиона евро. В прошлом сезоне "Спартак" в турнирной таблице РПЛ занял второе место и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Однако, по сумме двух матчей уступив в квалификации "Бенфике" со счётом 0:4, в групповой этап москвичи не пробились.

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Ранее Лайф сообщал, что генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб продлил контракт с нападающим Александром Соболевым на пять лет, до мая 2026 года. Всего 24-летний нападающий провёл за "Спартак" 42 матча, забил 19 голов и сделал шесть результативных передач. В восьми встречах в составе сборной России он отличился трижды.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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