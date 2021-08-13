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"Враг готов на всё": Затравленная украинская прыгунья прокомментировала своё фото с россиянкой

Шквал критики на неё обрушился из-за снимка рядом с представительницей "страны-агрессора", как в соседнем государстве называют Россию.

12 августа, 21:22
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после травли за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, сделанную после выступления на Олимпиаде в Токио, опубликовала пост в "Инстаграме", где заверяет всех в своей верности Украине.

"Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью. Я верна Украине", — написала Магучих.

В своей публикации она подчёркивает свою приверженность родному государству. "Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё", — пишет девушка.

Экс-депутат Рады назвала прыгунью Магучих биомусором за фото с Ласицкене

Экс-депутат Рады назвала прыгунью Магучих биомусором за фото с Ласицкене

Ранее Лайф сообщал, что Магучих заявила, что в снимке с российской спортсменкой Марией Ласицкене не было никакой политической позиции. До этого же её буквально затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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