"Враг готов на всё": Затравленная украинская прыгунья прокомментировала своё фото с россиянкой
Шквал критики на неё обрушился из-за снимка рядом с представительницей "страны-агрессора", как в соседнем государстве называют Россию.
Фото © AP / TASS
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после травли за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, сделанную после выступления на Олимпиаде в Токио, опубликовала пост в "Инстаграме", где заверяет всех в своей верности Украине.
"Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью. Я верна Украине", — написала Магучих.
В своей публикации она подчёркивает свою приверженность родному государству. "Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё", — пишет девушка.
Ранее Лайф сообщал, что Магучих заявила, что в снимке с российской спортсменкой Марией Ласицкене не было никакой политической позиции. До этого же её буквально затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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