Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после травли за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, сделанную после выступления на Олимпиаде в Токио, опубликовала пост в "Инстаграме", где заверяет всех в своей верности Украине.

"Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью. Я верна Украине", — написала Магучих.

В своей публикации она подчёркивает свою приверженность родному государству. "Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё", — пишет девушка.