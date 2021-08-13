Глава Воронежской области предостерёг от распространения фейков о взрыве автобуса

Видеорегистраторы сняли момент взрыва автобуса в Воронеже. Видео © Соцсети

Глава Воронежской области Александр Гусев предостерёг всех от распространения непроверенной и лживой информации о взрыве автобуса в региональном центре. Такое обращение он разместил в своём телеграм-канале.

"Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга Интернета", — говорится в сообщении Гусева.

Он заявил, что распорядился выработать механизм оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве. Областное правительстве также решает, какая материальная помощь им нужна.