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Глава Воронежской области предостерёг от распространения фейков о взрыве автобуса

Губернатор предупредил, что информацию о гражданах – источниках такой информации будут передавать куда следует.

13 августа, 03:30

Видеорегистраторы сняли момент взрыва автобуса в Воронеже. Видео © Соцсети

Глава Воронежской области Александр Гусев предостерёг всех от распространения непроверенной и лживой информации о взрыве автобуса в региональном центре. Такое обращение он разместил в своём телеграм-канале.

"Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга Интернета", — говорится в сообщении Гусева.

Он заявил, что распорядился выработать механизм оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве. Областное правительстве также решает, какая материальная помощь им нужна.

Лайф публикует фото "газели", которую заподозрили в "подрыве" автобуса

Лайф публикует фото "газели", которую заподозрили в "подрыве" автобуса

Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус. Пострадало больше десяти человек, скончалась одна из них. Рассматривается несколько версий. Уже известно, что транспортное средство не было оборудовано газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Тем временем стала известна статья, по которой возбудили дело о взрыве автобуса в Воронеже.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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