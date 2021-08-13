В Амурской области неизвестные открыли огонь по автомобилю госинспекторов управления по охране животного мира (охотуправления) региона. Один из работников ведомства ранен, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь", - отметили в управлении.

Стрелявшим удалось скрыться. Госинспекторы обратились в полицию. Получившему ранение госпитализация не понадобилась. В него попал осколок металла, когда пуля пробила дверь автомобиля. Отмечается, что стреляли из карабина.