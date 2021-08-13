НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Две пули и следы крови: В Амурской области обстреляли машину инспекторов охотуправления

Одна из пуль, пробив дверь, попала в салон. Она и стала причиной ранения сотрудника ведомства.

13 августа, 02:51

В Амурской области неизвестные открыли огонь по автомобилю госинспекторов управления по охране животного мира (охотуправления) региона. Один из работников ведомства ранен, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь", - отметили в управлении.

Стрелявшим удалось скрыться. Госинспекторы обратились в полицию. Получившему ранение госпитализация не понадобилась. В него попал осколок металла, когда пуля пробила дверь автомобиля. Отмечается, что стреляли из карабина.

Ранее же Лайф рассказывал о случае со стрельбой на Камчатке. Там депутат рассказал, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе. Также парламентарий сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Приморье охотник застрелил приятеля-полицейского, приняв за дикого зверя

4 августа, 05:08

В Приморье возбудили четыре уголовных дела из-за незаконной добычи морских огурцов

15 июля, 03:37

Начальник АЗС на Курилах погиб, упав в цистерну с топливом

сегодня в 02:46

Лежит на глубине больше ста метров: Для поиска упавшего на Камчатке вертолёта задействуют глубоководные аппараты

сегодня в 02:21

Американец испугался рептилоидов и убил своих детей

сегодня в 02:36

Новости партнеров

Layer 1