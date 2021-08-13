Две пули и следы крови: В Амурской области обстреляли машину инспекторов охотуправления
Одна из пуль, пробив дверь, попала в салон. Она и стала причиной ранения сотрудника ведомства.
В Амурской области неизвестные открыли огонь по автомобилю госинспекторов управления по охране животного мира (охотуправления) региона. Один из работников ведомства ранен, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь", - отметили в управлении.
Стрелявшим удалось скрыться. Госинспекторы обратились в полицию. Получившему ранение госпитализация не понадобилась. В него попал осколок металла, когда пуля пробила дверь автомобиля. Отмечается, что стреляли из карабина.
Ранее же Лайф рассказывал о случае со стрельбой на Камчатке. Там депутат рассказал, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе. Также парламентарий сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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