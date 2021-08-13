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Американец испугался рептилоидов и убил своих детей

Мужчина настолько поверил в теорию заговора, что был уверен, будто его супруга передала им "змеиную ДНК".

13 августа, 02:36
<p>Скриншот кадра из видео © <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NBC News</a></p>

Скриншот кадра из видео © NBC News

Владелец калифорнийской школы сёрфинга убил копьём для водной охоты своих малолетних детей. Его сыну было два года, а дочери десять месяцев. 40-летний Мэтью Тейлор Коулман был сторонником теорий заговора QAnon и иллюминатов. Он был уверен, что в будущем дети превратятся в монстров.

Как пишет NBC News, приверженность теориям заговора привела Коулмана к мысли, что его супруга передала детям свою "змеиную ДНК". Скорее всего, речь идёт о конспирологической теории, согласно которой инопланетяне в виде человекоподобных рептилий тайно управляют всем миром и занимают ключевые посты в правительстве США, банковской сфере и Голливуде.

Дети были убиты на прошлой неделе в Мексике, в понедельник их отец был задержан по возвращении в США. На допросе Коулман сознался, что убил детей при помощи копья для водной охоты. Судья постановил, что обвиняемый останется под стражей без права освобождения под залог.

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Напомним, ранее в Америке прошла протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа, в том числе приверженцы теории заговора QAnon, ворвались в Капитолий. В результате штурма здания погибло несколько человек. Кроме того, несколько полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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