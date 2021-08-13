Американец испугался рептилоидов и убил своих детей

Владелец калифорнийской школы сёрфинга убил копьём для водной охоты своих малолетних детей. Его сыну было два года, а дочери десять месяцев. 40-летний Мэтью Тейлор Коулман был сторонником теорий заговора QAnon и иллюминатов. Он был уверен, что в будущем дети превратятся в монстров.

Как пишет NBC News, приверженность теориям заговора привела Коулмана к мысли, что его супруга передала детям свою "змеиную ДНК". Скорее всего, речь идёт о конспирологической теории, согласно которой инопланетяне в виде человекоподобных рептилий тайно управляют всем миром и занимают ключевые посты в правительстве США, банковской сфере и Голливуде.

Дети были убиты на прошлой неделе в Мексике, в понедельник их отец был задержан по возвращении в США. На допросе Коулман сознался, что убил детей при помощи копья для водной охоты. Судья постановил, что обвиняемый останется под стражей без права освобождения под залог.