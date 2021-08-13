"Рыбу жалко": Сахалинский берег засыпало горбушей
Островитяне разделились на два лагеря: одни считают, что это нормально, вторые сожалеют, что рыба сгниёт.
Сахалинский берег засыпало горбушей. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin
Восточное побережье Сахалина местами просто засыпало горбушей, погибающей при заходе на нерест. Так, в местных пабликах для рыболовов на видео показано устье реки Конги в Ногликском районе, блещущее на солнце боками нерестовой рыбы. На этом участке сейчас идут "пропускные дни" — меры, ограничивающие промысел.
Одни жители острова сетуют, что рыба попросту сгниёт, ведь собирать её запрещает закон. Другие радуются, что медведи поедят вдосталь. Третьи вовсе не видят ничего удивительного в этом экологическом процессе. "Ну и в чём новость? Обычное дело", — пишут они. "Зрелище, но рыбу жалко", — отвечают им другие островитяне.
Ранее Лайф сообщал, как норвежцев испугало "нашествие" российской горбуши. Скандинавские учёные считают, что всё увеличивающийся нерест этой рыбы может привести к экологической катастрофе — вытеснению атлантического лосося.
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