Сахалинский берег засыпало горбушей. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin

Восточное побережье Сахалина местами просто засыпало горбушей, погибающей при заходе на нерест. Так, в местных пабликах для рыболовов на видео показано устье реки Конги в Ногликском районе, блещущее на солнце боками нерестовой рыбы. На этом участке сейчас идут "пропускные дни" — меры, ограничивающие промысел.

Одни жители острова сетуют, что рыба попросту сгниёт, ведь собирать её запрещает закон. Другие радуются, что медведи поедят вдосталь. Третьи вовсе не видят ничего удивительного в этом экологическом процессе. "Ну и в чём новость? Обычное дело", — пишут они. "Зрелище, но рыбу жалко", — отвечают им другие островитяне.