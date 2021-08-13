Актёр из сериала "Вавилонская башня" умер от ковида

Врачи не смогли спасти латиноамериканского актёра, звезду бразильского сериала "Вавилонская башня" Тарсизиу Мейру. Его организм не справился с ковидом, от которого артист длительно лечился.

Супруги Мейра попали в больницу ещё 6 августа. Тарсизиу и его жена почти сразу же были переведены в реанимацию. Супруга артиста идёт на поправку, но не сможет присутствовать на похоронах мужа — её лишь недавно отключили от аппарата ИВЛ.

Тарсизиу Мейра — один из самых известных актёров Бразилии. Артист начал сниматься ещё в 60-х, но пика творческой формы достиг в конце XX века. Тогда он сыграл главные роли в таких проектах, как "Вавилонская башня", "Хозяйка судьбы" и других.