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Актёр из сериала "Вавилонская башня" умер от ковида

Около недели артист находился в больнице, где пытались спасти его жизнь. Его жена лечится до сих пор.

13 августа, 01:52
<p>Фото © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1599028/e7e4a22a-1943-49e4-a827-0ce304f3a0bd/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Фото © Кинопоиск

Врачи не смогли спасти латиноамериканского актёра, звезду бразильского сериала "Вавилонская башня" Тарсизиу Мейру. Его организм не справился с ковидом, от которого артист длительно лечился.

Супруги Мейра попали в больницу ещё 6 августа. Тарсизиу и его жена почти сразу же были переведены в реанимацию. Супруга артиста идёт на поправку, но не сможет присутствовать на похоронах мужа — её лишь недавно отключили от аппарата ИВЛ.

Тарсизиу Мейра — один из самых известных актёров Бразилии. Артист начал сниматься ещё в 60-х, но пика творческой формы достиг в конце XX века. Тогда он сыграл главные роли в таких проектах, как "Вавилонская башня", "Хозяйка судьбы" и других.

Семья антипрививочников заразилась коронавирусом и умерла за неделю

Семья антипрививочников заразилась коронавирусом и умерла за неделю

Ранее стало известно, что глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер после похода на перевал. Он был госпитализирован с коронавирусом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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