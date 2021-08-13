Американские СМИ: Даже ядерное оружие не поможет, если Россия атакует Прибалтику

В случае если Россия вдруг решит напасть на Прибалтику, это будет "хорошо рассредоточенное и стремительное наступление". А значит, НАТО не сможет поразить российские силы тактическим ядерным оружием. Об этом пишет обозреватель американского военно-политического журнала The National Interest Майкл Пек.

Таковы итоги военной симуляции 2019 года, проведённой корпорацией RAND. Её главный вывод: ядерное оружие НАТО больше не может сдерживать Россию, потому что эффект от его применения навредит больше самой Европе.

"По всей видимости, российские войска в Прибалтике развернут хорошо рассредоточенное и стремительное наступление. Как следствие, тактическое ядерное оружие НАТО поразит не сконцентрированные воинские формирования, а гражданское население, которое альянс призван защищать. Другой целью могут стать воинские подразделения, формирующиеся в России, но это чревато обменом стратегическими ядерными ударами", — приводит ИноСМИ рассуждения Пека.

По его словам, в ходе моделирования был сценарий, когда НАТО ударило ядерным тактическим оружием по батарее ПВО на границе с Латвией. Вероятным результатом был назван прямой удар России по пяти базам НАТО. Автор делает ещё один печальный вывод: если ядерное оружие применять нельзя, "НАТО не хватит обычных войск, чтобы замедлить или остановить стремительное наступление России".