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Американские СМИ: Даже ядерное оружие не поможет, если Россия атакует Прибалтику

По мнению обозревателя, Европе придётся иметь дело с армией нового типа — поразить её несколькими ударами не получится. Тем более что за этими ударами последуют ответные.

13 августа, 01:41
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/51207482310/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nato</a></p>

Фото © flickr / nato

В случае если Россия вдруг решит напасть на Прибалтику, это будет "хорошо рассредоточенное и стремительное наступление". А значит, НАТО не сможет поразить российские силы тактическим ядерным оружием. Об этом пишет обозреватель американского военно-политического журнала The National Interest Майкл Пек.

Таковы итоги военной симуляции 2019 года, проведённой корпорацией RAND. Её главный вывод: ядерное оружие НАТО больше не может сдерживать Россию, потому что эффект от его применения навредит больше самой Европе.

"По всей видимости, российские войска в Прибалтике развернут хорошо рассредоточенное и стремительное наступление. Как следствие, тактическое ядерное оружие НАТО поразит не сконцентрированные воинские формирования, а гражданское население, которое альянс призван защищать. Другой целью могут стать воинские подразделения, формирующиеся в России, но это чревато обменом стратегическими ядерными ударами", — приводит ИноСМИ рассуждения Пека.

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По его словам, в ходе моделирования был сценарий, когда НАТО ударило ядерным тактическим оружием по батарее ПВО на границе с Латвией. Вероятным результатом был назван прямой удар России по пяти базам НАТО. Автор делает ещё один печальный вывод: если ядерное оружие применять нельзя, "НАТО не хватит обычных войск, чтобы замедлить или остановить стремительное наступление России".

Как рассказывал Лайф, ранее National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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