В США впервые за 200 лет белого населения стало меньше

Впервые с начала проведения переписи в США в 1790 году число населения, считающего себя представителями белой расы, снизилось. По итогам переписи 2020 года оно сократилось до 204,3 млн человек. В 2010 году эта цифра равнялась 223,6 млн. Таким образом, белых американцев стало меньше на 8,6%.

И ещё один любопытный показатель публикует The Washington Post со ссылкой на данные Бюро переписи США: белые впервые составили в процентном отношении менее 60% американского населения. Теперь их лишь 57,8%, в то время как в 2010 году этот показатель составлял 63,7%.

Специалист по демографии вашингтонского Института Брукингса Уильям Фрей объясняет тенденцию в том числе влиянием так называемого опиоидного кризиса, а также снижением рождаемости среди молодого поколения белых американцев после финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов. "Если бы вы 20 лет назад сказали, что так будут обстоять дела, то вам бы не поверили, — заявил учёный. — Страна стремительно меняется". Также отмечается, что численность населения США в целом стала расти медленней. Так, за последние десять лет Штаты зафиксировали прирост на 7,4%. Хуже — 7,3 % — было только в период с 1930 по 1940 год, во время Великой депрессии.