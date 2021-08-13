Метеоролог рассказал о новом климате, который ждёт россиян

С этого года Россия переходит на "новый климат" — будет опубликована обновлённая климатическая характеристика всей страны. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Дело в том, что условно принимаемые за норму средние показатели температуры, количества осадков и их интенсивности, а также другие данные сейчас учитываются на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет.

"Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнём использовать "новый" климат. Но Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал", — уточнил Леус в интервью радио Sputnik.

Чтобы понять, как разнится карта погоды за последние десятилетия, Леус привёл в пример московский климат. По его словам, в последнем месяце лета погода в столице стала теперь более тёплой и дождливой. Так, по "старому" климату в августе в Москве было 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. По "новому" — на один миллиметр больше, но дней тогда получается 15 — это осадки каждый второй день. И воздух прогревается больше чем на градус — до 17,6. "Это заметный рост", — отметил специалист.