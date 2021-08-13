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Регион
Опубликовано 13 августа 2021, 02:46

Россия опустилась в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию

Фото © ФК "Рубин"

Фото © ФК "Рубин"

РФ потеряла двух участников еврокубков, борьбу за трофей продолжат три команды.

Российская Федерация опустилась в рейтинге УЕФА. Теперь страна занимает девятое место, пропустив вперёд Шотландию. Разрыв незначителен, но влияет на положение в итоговой таблице.

Это связано с тем, что Россия потеряла сразу двух участников еврокубков из пяти. Страну будут представлять лишь три клуба: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив". Шотландия же лишилась одной команды из пяти.

При этом не исключено, что в ближайшее время Россия опустится ещё ниже — на десятое место. Сейчас десятое место занимает Австрия, разрыв с которой составляет лишь 0,3 очка при четырёх её командах в еврокубках.

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Ранее "Рубин" и "Сочи" проиграли своим оппонентам в Лиге конференций и вылетели из неё. Команда Леонида Слуцкого на выезде сыграла вничью с польским "Ракувом" (0:0), а на своём поле уступила (0:1). "Сочи" в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда дважды одолела азербайджанскую "Кешлю" (3:0 дома и 4:2 в гостях), но проиграла "Партизану" в серии пенальти.

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Артем Порвин
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