Россия опустилась в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию
Фото © ФК "Рубин"
РФ потеряла двух участников еврокубков, борьбу за трофей продолжат три команды.
Российская Федерация опустилась в рейтинге УЕФА. Теперь страна занимает девятое место, пропустив вперёд Шотландию. Разрыв незначителен, но влияет на положение в итоговой таблице.
Это связано с тем, что Россия потеряла сразу двух участников еврокубков из пяти. Страну будут представлять лишь три клуба: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив". Шотландия же лишилась одной команды из пяти.
При этом не исключено, что в ближайшее время Россия опустится ещё ниже — на десятое место. Сейчас десятое место занимает Австрия, разрыв с которой составляет лишь 0,3 очка при четырёх её командах в еврокубках.
Ранее "Рубин" и "Сочи" проиграли своим оппонентам в Лиге конференций и вылетели из неё. Команда Леонида Слуцкого на выезде сыграла вничью с польским "Ракувом" (0:0), а на своём поле уступила (0:1). "Сочи" в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда дважды одолела азербайджанскую "Кешлю" (3:0 дома и 4:2 в гостях), но проиграла "Партизану" в серии пенальти.