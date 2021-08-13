Россия опустилась в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию

Российская Федерация опустилась в рейтинге УЕФА. Теперь страна занимает девятое место, пропустив вперёд Шотландию. Разрыв незначителен, но влияет на положение в итоговой таблице.

Это связано с тем, что Россия потеряла сразу двух участников еврокубков из пяти. Страну будут представлять лишь три клуба: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив". Шотландия же лишилась одной команды из пяти.

При этом не исключено, что в ближайшее время Россия опустится ещё ниже — на десятое место. Сейчас десятое место занимает Австрия, разрыв с которой составляет лишь 0,3 очка при четырёх её командах в еврокубках.