СМИ: В США решили создать специальный центр по слежке за Китаем
В настоящее время аналогичные центры занимаются Ближним Востоком, контрразведкой и антитеррористической деятельностью.
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Американское Центральное разведывательное управление планирует создать независимый специальный центр, который будет заниматься слежкой за Китаем. Таким образом ЦРУ хочет получить более полное представление о своём главном стратегическом конкуренте.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, новый центр будет выделен из более масштабного отделения, отвечающего за Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Он получит и должное количество специалистов, и достаточное финансирование. Сейчас аналогичные центры занимаются Ближним Востоком, контрразведкой и антитеррористической деятельностью.
Ранее Лайф сообщал, что на церемонии празднования юбилея КПК Си Цзиньпин пригрозил "разбить голову" любому, кто захочет поработить Китай. По словам лидера КНР, перед такими внешними силами встанет "железная стена из плоти и крови 1,4 миллиарда граждан" страны. Также он отметил, что армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире для защиты интересов государства.
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