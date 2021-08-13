СМИ: В США решили создать специальный центр по слежке за Китаем

Американское Центральное разведывательное управление планирует создать независимый специальный центр, который будет заниматься слежкой за Китаем. Таким образом ЦРУ хочет получить более полное представление о своём главном стратегическом конкуренте.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, новый центр будет выделен из более масштабного отделения, отвечающего за Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Он получит и должное количество специалистов, и достаточное финансирование. Сейчас аналогичные центры занимаются Ближним Востоком, контрразведкой и антитеррористической деятельностью.