Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

Американская певица Бритни Спирс наконец избавилась от опеки отца. Джеймс Спирс через своих адвокатов согласился на отказ от опекунства над своей дочерью.

Как пишет журнал Variety , адвокат Спирса направил соответствующее уведомление в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Отмечается, что Джеймс Спирс готов сотрудничать с юристами, чтобы передать право контроля над финансами дочери профессиональному аудитору, как того требовал новый адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт.

Напомним, Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь.