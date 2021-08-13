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У российского триатлониста обнаружен допинг

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

12 августа, 22:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMPwcRwh9tO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Полянский</a></p>

Фото © Instagram / Игорь Полянский

У российского триатлониста Игоря Полянского, занявшего 43-е место на Олимпиаде в Токио, образец допинг-пробы дал неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин, отмечает пресс-служба Международной федерации триатлона.

Сообщается, что образец был собран World Triathlon во время внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля 2021 года во Владивостоке, где проводилась подготовка российских спортсменов к Олимпиаде. Международная федерация триатлона была проинформирована о случившемся 5 августа 2021 года лабораторией, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Полянский имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Ранее Лайф сообщал, что британского призёра Олимпиады в Токио отстранили за нарушение антидопинговых правил. На Играх в японской столице бегун завоевал серебро в эстафете 4 × 100 метров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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