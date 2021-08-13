У российского триатлониста обнаружен допинг

У российского триатлониста Игоря Полянского, занявшего 43-е место на Олимпиаде в Токио , образец допинг-пробы дал неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин, отмечает пресс-служба Международной федерации триатлона.

Сообщается, что образец был собран World Triathlon во время внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля 2021 года во Владивостоке, где проводилась подготовка российских спортсменов к Олимпиаде. Международная федерация триатлона была проинформирована о случившемся 5 августа 2021 года лабораторией, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Полянский имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).