Врач-онколог заявил, что у советской и российской певицы Надежд Кадышевой серьёзные проблемы со здоровьем. Об это сообщило издание "Утро.ру".

Отмечается, что Кадышевой дважды диагностировали рак груди. Однако в первый раз опухоль оказалась доброкачественной, а во второй врачи обнаружили во время операции, что артистка на самом деле здорова. Несмотря на то, что последний диагноз не подтвердился, врачи не спешат с окончательным вердиктом.

"Существует вероятность повторения болезни, он почти стопроцентный, это очень высокие риски. Чудес не бывает", – заявил онколог.

Кроме того, как отмечается, у певицы есть генетическая предрасположенность к раку. К тому же, у Надежды Кадышевой есть ещё другие проблемы со здоровьем, в том числе депрессия, бессонница и головные боли. Несмотря на это, поклонники народной артистки верят в лучшее и что она пойдёт на поправку.