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"Очень высокие риски": Онколог дал неутешительный прогноз по здоровью Кадышевой

Врач отметил, что чудес не бывает, поэтому вполне возможно повторное развитие опухоли. К тому же, у неё есть ещё и другие болезни.

12 августа, 22:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BszRaqMFqdj/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nadezhdakadisheva_official</a></p>

Фото © Instagram / nadezhdakadisheva_official

Врач-онколог заявил, что у советской и российской певицы Надежд Кадышевой серьёзные проблемы со здоровьем. Об это сообщило издание "Утро.ру".

Отмечается, что Кадышевой дважды диагностировали рак груди. Однако в первый раз опухоль оказалась доброкачественной, а во второй врачи обнаружили во время операции, что артистка на самом деле здорова. Несмотря на то, что последний диагноз не подтвердился, врачи не спешат с окончательным вердиктом.

"Существует вероятность повторения болезни, он почти стопроцентный, это очень высокие риски. Чудес не бывает", – заявил онколог.

Фанаты всерьёз испугались за здоровье Кадышевой, увидев её болезненное лицо в Instagram у Петросяна

Фанаты всерьёз испугались за здоровье Кадышевой, увидев её болезненное лицо в Instagram у Петросяна

Кроме того, как отмечается, у певицы есть генетическая предрасположенность к раку. К тому же, у Надежды Кадышевой есть ещё другие проблемы со здоровьем, в том числе депрессия, бессонница и головные боли. Несмотря на это, поклонники народной артистки верят в лучшее и что она пойдёт на поправку.

Ранее Лайф писал, что знакомые Надежды Кадышевой дали комментарии относительно слухов о болезни певицы. Они сообщили, что артистка очень боится коронавируса, из-за чего и сократила число выступлений.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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