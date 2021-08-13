В Санкт-Петербурге откроют экскурсии по зданию Духовной академии на Обводном канале
В рамках проекта "Открытый город" уже можно посетить особняк П.Н. Демидова на Большой Морской, планируются онлайн-показы "изумительно отреставрированного" дома Пашкова на Литейном.
Фото © СПбДА
По зданию Санкт-Петербургской духовной академии на набережной Обводного канала в ближайшем будущем можно будет пройтись вместе с экскурсоводом. Об этом сообщил руководитель проекта "Открытый город" Антон Иванов. Дата старта проекта пока обсуждается.
"Мы уже договорились с епископом Силуаном о том, что это может быть интересное сотрудничество и для наших участников, и для самой академии. Они таким образом открываются Петербургу и его жителям", — сообщил Иванов газете "Петербургский дневник".
Руководитель проекта также анонсировал премьеру онлайн-экскурсии по дому Пашкова на Литейном проспекте, 39. Её можно будет посмотреть на сайте проекта. Он отметил, что в историческом здании "изумительные отреставрированные интерьеры". А о его уникальности расскажет известный специалист по истории и архитектуре Петербурга XIX века Елена Жерихина. "Открытый город" также запустил экскурсию по особняку П.Н. Демидова на Большой Морской улице, 43, вскоре начнутся экскурсии во дворец великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной.
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А ранее Лайф рассказывал и о других новых маршрутах, которые появились на карте проекта "Открытый город".
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