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"Катался на стуле секунд 15": В Кемеровской области произошло сильное землетрясение

Некоторые местные жители сообщают, что их дома ощутимо трясло. О пострадавших данных нет.

12 августа, 21:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области. Об этом свидетельствуют данные сайта Volcanodiscovery.

Согласно информации сервиса, землетрясение произошло на глубине десять километров. Как отмечают пользователи, его особо ощущали жители многоквартирных домов, живущие на 9–10-х этажах. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

"Катался" на стуле секунд 15. Объекты типа монитора, люстры, штор качались явно заметно. Живу на 9-м этаже", пишет один из пользователей.

"Всегда сплю крепко, а тут проснулся за пару секунд до качки, как будто в море вышли, покачало слегка секунд четыре-пять", — пишет ещё один пользователь.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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