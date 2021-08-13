Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области. Об этом свидетельствуют данные сайта Volcanodiscovery.

Согласно информации сервиса, землетрясение произошло на глубине десять километров. Как отмечают пользователи, его особо ощущали жители многоквартирных домов, живущие на 9–10-х этажах. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

"Катался" на стуле секунд 15. Объекты типа монитора, люстры, штор качались явно заметно. Живу на 9-м этаже", — пишет один из пользователей.

"Всегда сплю крепко, а тут проснулся за пару секунд до качки, как будто в море вышли, покачало слегка секунд четыре-пять", — пишет ещё один пользователь.