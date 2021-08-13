"Катался на стуле секунд 15": В Кемеровской области произошло сильное землетрясение
Некоторые местные жители сообщают, что их дома ощутимо трясло. О пострадавших данных нет.
Фото © Pixabay
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области. Об этом свидетельствуют данные сайта Volcanodiscovery.
Согласно информации сервиса, землетрясение произошло на глубине десять километров. Как отмечают пользователи, его особо ощущали жители многоквартирных домов, живущие на 9–10-х этажах. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
"Катался" на стуле секунд 15. Объекты типа монитора, люстры, штор качались явно заметно. Живу на 9-м этаже", — пишет один из пользователей.
"Всегда сплю крепко, а тут проснулся за пару секунд до качки, как будто в море вышли, покачало слегка секунд четыре-пять", — пишет ещё один пользователь.
Ранее у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой выше семи. Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао.
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