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"Сочи" вылетел из Лиги конференций после поражения от "Партизана" в серии пенальти

В составе российского клуба дубль в основное время оформил защитник Сергей Терехов.

12 августа, 21:46
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

"Сочи" на выезде уступил белградскому "Партизану" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 2:2 (по пенальти 4:2) в пользу хозяев.

Неделю назад в Сочи команды сыграли вничью — 1:1. По сумме двух встреч в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций вышел "Партизан".

В основное время ответного матча "Сочи" дважды выходил вперёд. По разу в каждом из таймов отличился защитник команды Сергей Терехов. "Партизану" удавалось сравнивать результат усилиями Милоша Йойича и Александара Шчекича.

Сербский клуб ушёл от поражения на последней минуте основного времени. В дополнительные полчаса команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти хавбек "Сочи" Ибрагим Цаллагов пробил в штангу, а удар защитника команды Родригао парировал вратарь "Партизана" Неманья Стеванович.

"Рубин" проиграл польскому "Ракуву" и вылетел из Лиги конференций

"Рубин" проиграл польскому "Ракуву" и вылетел из Лиги конференций

Ранее из Лиги конференций вылетел казанский "Рубин". Команда Леонида Слуцкого на выезде сыграла вничью с польским "Ракувом" (0:0), а на своём поле уступила (0:1).

"Сочи" в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда дважды одолела азербайджанскую "Кешлю" — 3:0 (дома) и 4:2 (в гостях).

Лига конференций

Третий квалификационный раунд

Ответный матч

"Партизан" ( Сербия) — "Сочи" (Россия) — 2:2 (по пенальти 4:2)

Голы: Терехов 33' (0:1), Йойич 55' (1:1), Терехов 76' (1:2), Шчекич 90' (2:2)

Первый матч — 1:1

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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