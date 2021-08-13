"Сочи" вылетел из Лиги конференций после поражения от "Партизана" в серии пенальти
В составе российского клуба дубль в основное время оформил защитник Сергей Терехов.
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" на выезде уступил белградскому "Партизану" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 2:2 (по пенальти 4:2) в пользу хозяев.
Неделю назад в Сочи команды сыграли вничью — 1:1. По сумме двух встреч в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций вышел "Партизан".
В основное время ответного матча "Сочи" дважды выходил вперёд. По разу в каждом из таймов отличился защитник команды Сергей Терехов. "Партизану" удавалось сравнивать результат усилиями Милоша Йойича и Александара Шчекича.
Да что же такая за судьба у Сослана Джанаева 😔😔😔— Матч ТВ (@MatchTV) August 12, 2021
Вратарь «Сочи» ошибся на выходе, что позволило «Партизану» отправить матч в овертайм ➡ pic.twitter.com/78gm4mcU3E
Сербский клуб ушёл от поражения на последней минуте основного времени. В дополнительные полчаса команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти хавбек "Сочи" Ибрагим Цаллагов пробил в штангу, а удар защитника команды Родригао парировал вратарь "Партизана" Неманья Стеванович.
Ранее из Лиги конференций вылетел казанский "Рубин". Команда Леонида Слуцкого на выезде сыграла вничью с польским "Ракувом" (0:0), а на своём поле уступила (0:1).
"Сочи" в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда дважды одолела азербайджанскую "Кешлю" — 3:0 (дома) и 4:2 (в гостях).
Лига конференций
Третий квалификационный раунд
Ответный матч
"Партизан" ( Сербия) — "Сочи" (Россия) — 2:2 (по пенальти 4:2)
Голы: Терехов 33' (0:1), Йойич 55' (1:1), Терехов 76' (1:2), Шчекич 90' (2:2)
Первый матч — 1:1
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