"Сочи" вылетел из Лиги конференций после поражения от "Партизана" в серии пенальти

"Сочи" на выезде уступил белградскому "Партизану" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 2:2 (по пенальти 4:2) в пользу хозяев.

Неделю назад в Сочи команды сыграли вничью — 1:1. По сумме двух встреч в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций вышел "Партизан".

В основное время ответного матча "Сочи" дважды выходил вперёд. По разу в каждом из таймов отличился защитник команды Сергей Терехов. "Партизану" удавалось сравнивать результат усилиями Милоша Йойича и Александара Шчекича.

Да что же такая за судьба у Сослана Джанаева 😔😔😔



Вратарь «Сочи» ошибся на выходе, что позволило «Партизану» отправить матч в овертайм ➡ pic.twitter.com/78gm4mcU3E — Матч ТВ (@MatchTV) August 12, 2021

Сербский клуб ушёл от поражения на последней минуте основного времени. В дополнительные полчаса команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти хавбек "Сочи" Ибрагим Цаллагов пробил в штангу, а удар защитника команды Родригао парировал вратарь "Партизана" Неманья Стеванович.

Ранее из Лиги конференций вылетел казанский "Рубин". Команда Леонида Слуцкого на выезде сыграла вничью с польским "Ракувом" (0:0), а на своём поле уступила (0:1).

"Сочи" в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда дважды одолела азербайджанскую "Кешлю" — 3:0 (дома) и 4:2 (в гостях).