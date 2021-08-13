Фигуристов тоже обидели: Почему юных российских спортсменов оставили без этапов Гран-при Новый сезон у фигуристов начинается уже на следующей неделе. При этом наших юниоров вынудили сняться с двух стартовых этапов Гран-при. Теперь им будет крайне сложно попасть в финал. 12 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Ещё не успел отгреметь скандал с несправедливым судейством российских спортсменок на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, как в заведомо невыгодное положение попали и наши юные фигуристы. Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Линой Ашрам из Израиля в ходе выступления выронила ленту из рук. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.

По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире. Ответа пока не последовало.

У фигуристов иная ситуация. Их просто вынудили сняться с двух стартовых этапов юниорского Гран-при, которые пройдут в августе во французском Куршевеле. В прошлом сезоне всю серию отменили из-за пандемии, в нынешнем соревнования пройдут, но с жёсткими ограничительными мерами. В результате российские участники были поставлены в заведомо неравные, дискриминационные условия со своими соперниками.

Дело в том, что Франция внесла Россию в так называемую красную зону. Из-за этого всем нашим соотечественникам, оказавшимся на французской территории, необходимо проходить десятидневный карантин. Эти условия остаются в силе даже в случае въезда в страну через транзитные государства. Исключение предусмотрено лишь для граждан, привитых одобренными Евросоюзом вакцинами. Российские препараты, надёжность которых уже была многократно доказана, в том числе и западными специалистами, в этот список не входят.

Для наших фигуристов ситуация оказалась крайне сложной. Соблюсти выдвинутые требования не представляется возможным. Провести десять дней без тренировок на старте сезона означало бы поставить под сомнение все последующие результаты. Да и оплачивать столь длительное пребывание во Франции накладно. В итоге Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) была вынуждена снять всех наших спортсменов с этапов в Куршевеле. Первый из них запланирован на 18–21 августа, второй — на 25–28 августа.

— Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии Гран-при среди юниоров в данных обстоятельствах, ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер, — говорится в заявлении федерации.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) просьбу российской стороны удовлетворили. Теперь на сентябрьских этапах Гран-при Россия будет представлена большим количеством фигуристов. Третий этап пройдёт в словацком Кошице с 1 по 4 сентября, четвёртый — у нас в Красноярске с 15 по 18 сентября, пятый — в словенской Любляне с 22 по 25 сентября.



— Ситуация меняется стремительно, мы будем изучать обстановку. В приоритете наш домашний этап в Красноярске, а также этап в Словении. Главное, что в ISU пошли нам навстречу, теперь оформить перевод с одного этапа на другой будет нетрудно, — заявил глава ФФККР Александр Горшков.

Отметим, что на обоих этапах в Куршевеле должен был выступить бронзовый призёр взрослого чемпионата России Марк Кондратюк. Также на французский лёд планировали выйти наши восходящие звёзды Егор Рухин, Софья Самоделкина, Мария Захарова, Николай Угожаев, Елизавета Берестовская и Вероника Жилина. Многие из них претендовали на выход в финал соревнований, теперь подобные перспективы становятся туманными.

Традиционно юниорская серия Гран-при состоит из семи этапов. Каждый из спортсменов может выступить только на двух турнирах. При этом фаворитов стараются по возможности разводить по разным этапам. В финал выходят по шесть участников (или дуэтов) в каждом из четырёх видов фигурного катания (юноши, девушки, спортивные пары и танцы на льду), показавших наивысшие результаты в ходе сезона. В предыдущие годы нередко случалось, что в финале большинство спортсменов представляли Россию. Например, в ходе последнего розыгрыша в 2019 году в финал пробились четыре наши девушки и пять спортивных пар.

В нынешнем сезоне ситуация может получиться принципиально иной. Получается, что наши основные конкуренты, американцы, будут выступать на этапах в Куршевеле в тепличных условиях. При отсутствии конкуренции со стороны россиян они могут сразу же забронировать себе места в финале Гран-при. Нашим же спортсменам придётся соревноваться друг с другом. Да и доступных путёвок в финал для них после Куршевеля останется уже существенно меньше.

Не исключено, что ISU в связи с изменением условий проведения соревнований внесёт коррективы и в схему отбора в финал Гран-при. Ведь в данном случае практически невозможно предоставить всем участникам равные шансы.

— Совещание совета ISU пройдёт по окончании всех этапов юниорской серии Гран-при. Мы понимаем, что только по результатам выступлений на Гран-при выбирать участников финала было бы несправедливо, поэтому будем искать другие варианты, — отметил вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

Похоже, что в фигурном катании, как и в художественной гимнастике, многим не нравится доминирование россиян и они готовы пойти на крайние меры ради изменения ситуации. Шутка ли, на последнем чемпионате мира в Стокгольме наши фигуристы выиграли три золотые медали из четырёх и завоевали ровно половину всех медалей (шесть из двенадцати). На верхнюю ступень пьедестала поднимались Анна Щербакова, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На юниорском уровне преимущество россиян ещё более ощутимо. На последнем чемпионате мира в Таллине наши фигуристы выиграли восемь медалей из двенадцати возможных. Золото в одиночных разрядах завоевали Андрей Мозалёв и Камила Валиева, среди пар первенствовали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Остаётся надеяться, что, как и на Олимпиаде, российские спортсмены, несмотря на все попытки конкурентов осложнить им жизнь, покажут высочайшие результаты. Наши фигуристы, вне всяких сомнений, на это способны.

Авторы Роман Фейгин